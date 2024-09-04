أخبار اليمن : إتلاف 4 اطنان بضائع وأدوية منتهية الصلاحية

إتلاف 4 اطنان بضائع وأدوية منتهية الصلاحية
أتلف مركز نهم الجمركي بمحافظة صنعاء اليوم، أربعة أطنان من البضائع الممنوعة والمنتهية الصلاحية.
وأوضح مدير المركز عيسى قرعة أن البضائع التي تم اتلافها شملت أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، وكمية من الشيش الإلكترونية.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات المتبعة وبحضور النائب لشؤون الضابطة بكيل هميلة وممثلي الجهات ذات العلاقة.. مؤكدا عدم التهاون في ضبط السلع المنتهية والمهربة وغير المصرح بدخولها.
(سبأ)
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