أخبار اليمن : إغلاق 200 مدرسة منذ بدء الحرب على غزة

إغلاق 200 مدرسة منذ بدء الحرب على غزةقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، إن نحو 200 مدرسة تم إغلاقها في قطاع غزة، منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع.

وأشارت الوكالة الأممية في منشور لها على منصة "إكس"، إلى أن معظم هذه المدارس كانت تستخدم كملاجئ خلال الحرب.

ولفتت إلى أن "فرقها تعمل على إعادة آلاف الأطفال إلى التعليم عن طرق الأنشطة الترفيهية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي".

وفي أغسطس الماضي، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى حماية المدارس والملاجئ في قطاع غزة، لافتة إلى أن أكثر من 50% من المدارس المستخدمة لإيواء النازحين في القطاع قصفها جيش الاحتلال.

وكانت وكالة أونروا قالت في وقت سابق، إنّ 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير، لتتمكن من العمل مجدداً. وحرم العدوان الإسرائيلي الواسع 39 ألف طالب ثانوية عامة من القطاع من التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الماضي. وأدت الحرب لاستشهاد أكثر من 10 آلاف طالب، فيما استشهد 400 معلم و150 من كوادر الجامعات. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حُرم أكثر من 620 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم.