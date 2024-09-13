أخبار اليمن : أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة كارثي

أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة كارثي
وصف الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، كريستوفر لوكيير، الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة بأنه كارثي.
وأضاف لوكيير، في تصريح صحفي، اليوم، أنه "لا أمن ولا أمان للعاملين في القطاع الصحي خلال تأدية واجبهم".
وأكد على أنّ إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية أداة للدعاية السياسية، وأنها لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع.
كما أضاف: "القانون الدولي الإنساني يضمن دخول المساعدات ويضمن حياة وأمن العاملين في الرعاية الصحية والإنسانية، وهذا لم يحدث".
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