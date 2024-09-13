أخبار اليمن : الصحة تستنفر وتخصص 90 مخيماً طبياً للمولد

الصحة تستنفر وتخصص 90 مخيماً طبياً للمولداستكملت وزارة الصحة والبيئة، الترتيبات الصحية في كافة ساحات الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح وزير الصحة الدكتور علي شيبان، أنه وفي إطار المسؤولية المنوطة بالوزارة للاحتفاء بهذه المناسبة وتحقيق بُعدها الإنساني، واستحضار عظمتها وأهمية أن ينعكس ذلك الشعور إيجاباً على خدمة المواطنين من خلال التعامل بقيم الرسول الكريم ومنها الرحمة والإحسان والبذل والعطاء والصدق والأمانة والإخلاص في العمل، عممت الوزارة على كافة المرافق الصحية بالإحسان للمرضى خاصة الفقراء وعمل التخفيضات في الخدمات.

وأكد التمسك بهذه القيم السامية التي تحقق الأهداف في حفظ صحة الإنسان، داعياً كافة الكوادر والقيادات الصحية إلى أن تكون على مستوى تحقيق هذه المبادئ والقيم.

ولفت إلى الجاهزية العالية للطواقم الطبية والصحية والإسعافية بالشراكة مع القطاع الطبي الحكومي والخاص لتنفيذ الخطة الخاصة بالاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

وذكر وزير الصحة أنه تم تخصيص كوادر طبية بكامل متطلباتها ومستلزماتها لتقديم الخدمات الصحية لضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المستشفيات والمخيمات الميدانية وسيارات الإسعاف، فضلا عن التجهيزات الطبية في المداخل والتقاطعات الرئيسية للطرق المؤدية للساحات والطرق السريعة بين المحافظات.

وتطرق إلى الشراكة القائمة مع مستشفيات من القطاع الخاص واستعدادها للتعامل مع أي طارئ.

وأفاد وزير الصحة بأن الوزارة خصصت 69 سيارة إسعاف لساحة الاحتفاء بالمناسبة العطرة في ميدان السبعين والطرق المؤدية إليها تضم 138 كادراً صحيا، فضلا عن نصب 12 خيمة طبية تضم 145 كادراً صحياً بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين يضمان 100 كادر.

وبين أنه تم تخصيص 20 سيارة إسعاف في ساحة الكلية الحربية المخصصة للنساء بأمانة العاصمة والطرق المؤدية إليها تضم 20 كادراً صحياً، ونصب سبع خيام طبية تضم 50 كادراً.

ودعا وزير الصحة، ضيوف رسول الله القادمين للاحتفال بذكرى مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إلى اتباع إجراءات السلامة والالتزام بقواعد المرور وتجنب التدافع والاكتظاظ، مؤكداً الحرص على صحة وسلامة الجموع والحشود المليونية القادمة إلى ساحات الاحتفالات استشعاراً للمسؤولية التي تقع على عاتق القطاع الصحي.

وحسب تقرير صادر عن العمليات المركزية بوزارة الصحة فإن عدد المخيمات الطبية التي خصصتها الوزارة ومكاتبها بالمحافظات، 90 مخيماً طبياً يضم 995 كادراً طبياً، منها 12 مخيماً يضم 145كادراً في ساحة الاحتفاء المركزي بميدان السبعين، وسبعة مخيمات طبية و50 كادراً في ساحة الكلية الحربية المخصصة للنساء بالعاصمة صنعاء، و71 مخيماً يضم 945 كادرا طبيا للساحات الاحتفائية بالمحافظات.

وأوضح التقرير أن الوزارة ومكاتبها التنفيذية بالمحافظات خصصت 82 مستشفى حكومياً و169 مستشفى خاصاً بالأمانة والمحافظات، لاستقبال ومعالجة الحالات الطارئة، منها ثمانية مشافٍ حكومية و84 مشفى خاصاً للاحتفائية المركزية بميدان السبعين والكلية الحربية بالأمانة.

وأشار إلى أنه تم تأمين 140 سيارة إسعاف و 527 كادراً إسعافيا لمجمل الساحات، وكذا 174سيارة إسعاف و476 كادراً إسعافياً في الطرق المؤدية للساحات والطرق السريعة خارج المدن.. لافتا إلى أنه تم تجهيز أربعة مستشفيات ميدانية في أمانة العاصمة ومحافظة عمران تضم 196 كادراً طبياً.

وبين التقرير أن إجمالي الكادر الطبي والفني والإشرافي والمتابعة والتنسيق في مختلف الساحات ستة آلاف و 934 كادرا.

لم تقتصر مشاركة القطاع الصحي في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على الفعاليات الاحتفالية بهذه الذكرى فقط وإنما إقامة المخيمات الطبية وكذا تقديم الخدمات الطبية مجانا في مختلف المستشفيات.

وبدأت وزارة الصحة منذ بداية ربيع الأول، في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الاستثنائية بهذه المناسبة لتخفيف آلام المرضى خاصة الفقراء وإدخال الفرحة ليس على المريض وحسب بل وذويه.

وحرص القطاع الصحي على التحضير لإقامة الفعاليات الصحية في جميع المحافظات، وأن يكون احتفاء المستشفيات الحكومية والخاصة بذكرى ميلاد النبي من خلال التخفيضات الكبيرة لخدماتها العلاجية للمرضى حبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبأ