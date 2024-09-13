أخبار اليمن : الاحتلال يقنص موظفاً بالأونروا

الاحتلال يقنص موظفاً بالأونروا
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، مقتل أحد موظفيها على سطح منزله برصاص قناص خلال عملية عسكرية إسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوكالة الأممية في بيان أن "هذه المرة الأولى التي يقتل فيها موظف في الأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات".
وشددت الأونروا، على ضرورة حماية جميع المدنيين أثناء العمليات العسكرية، وضمان وصولهم الآمن إلى الخدمات الأساسية".
يأتي هذا "في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة من العنف، ما يعرض المجتمعات للخطر"، وفق الأونروا.
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