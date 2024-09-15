أخبار اليمن : صنعاء .. إحتشاد مليوني غير مسبوق إحتفاءً بالمولد النبوي

صنعاء .. إحتشاد مليوني غير مسبوق إحتفاءً بالمولد النبويشهدت العاصمة صنعاء حشداً مليونياً هو الأكبر على مستوى المنطقة والعالم احتفاءً وابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف ونصرة للشعب الفلسطينيـي، حيث غرق ميدان السبعين بطوفان بشري غير مسبوق قدم من كل حدب وصوب لإحياء المهرجان المحمدي الأكبر في عاصمة الصمود صنعاء.

وفي كلمة له حيا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الحشد الجماهيري المليوني، ووصفه بأنه "الاحتفال الأكبر على الأرض لأعظم وأرقى إنسان"، معتبراً الإحياء العظيم لهذه المناسبة من مظاهر التقدير لنعمة الله والاعتراف برحمته، سائلا المولى عز وجل أن يكتب أجور كل من حضروا لإحياء هذه المناسبة العظيمة.

وجدّد التأكيد على استمرار العمليات العسكرية اليمنية طالما استمر العدوان والحصار على غزة وكل فلسطين.. وقال "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين المحتلة من براثن الاحتلال الصهيوني، ونصّعد في كل مرحلة تصعيد وننسق مع أخوتنا المجاهدين في فلسطين ومحور القدس والجهاد والمقاومة ونتحرك لفعل ما هو أكثر والقادم أعظم بإذن الله".

وأضاف "عملية اليوم التي نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ باليستي جديد بتقنية متطورة، تجاوزت واخترقت كل أحزمة الحماية التي يحتمي بها العدو الإٍسرائيلي ويتمترس بها بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المتعددة والمتنوعة، إضافة إلى المدى البعيد، حيث قطع مسافة تقدر بـ 2040 كيلو مترا في غضون إحدى عشرة دقيقة ونصف، في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها في البحار لاستهداف الحركة الملاحية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي، البريطاني وهي بحمد الله وتوفيقه عمليات ناجحة وفي غاية التأثير.

واكد مجددا ثبات الشعب اليمني على موقفه المبدئي الجهادي في حمل راية الإسلام والوقوف في وجه الطاغوت والاستكبار، وفي إطار مسؤولية المسلمين الجهادية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يرتكب الأعداء الصهاينة اليهود بحقه جرائم الإبادة الجماعية كل يوم.