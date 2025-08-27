أخبار اليمن : أوتشا: المجاعة في غزة تتفاقم بوتيرة متسارعة

أوتشا: المجاعة في غزة تتفاقم بوتيرة متسارعةحذّرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أولغا تشيريفكو، من أن المجاعة في قطاع غزة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة جراء استمرار الحصار والتجويع الإسرائيلي.

وقالت تشيريفكو في تصريحات صحفية، إنه في حال عدم التعامل مع الوضع الراهن بصورة شاملة وصحيحة، فإن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع.

ولفتت إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة، والذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة (شمال)، وتوقع امتدادها إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضافت أن نتائج التقرير "لم تكن مفاجئة" بالنسبة لهم، موضحة: "هذا ما كنا نحذر منه منذ أشهر، وسنشهد سيناريو أسوأ إذا لم يتغير الوضع القائم".

وشددت المتحدثة الأممية على أن السبيل الوحيد لوقف المجاعة في غزة هو إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، مطالبة بإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات، وتوفير ممر آمن ومنتظم لتوزيعها.

وأشارت إلى أن "وفيات كان من الممكن تفاديها قد وقعت بالفعل"، وأن "الوضع الحالي من صنع الإنسان بالكامل، وكان بالإمكان منعه لو جرى التدخل في الوقت المناسب، لكن لم تتخذ الخطوات الكافية".

وتابعت محذرة من أن المجتمع الدولي والأطراف المعنية لم يدركوا بعد ما قد يحدث إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل إزاء الوضع في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا، مؤكدةً أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة جميعهم من البالغين، نتيجة التجويع وسوء التغذية.

وتغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الثاني من مارس الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة وصول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، رغم المناشدات الدولية المتكررة والمطالبات بفتح المعابر ورفع الحصار.