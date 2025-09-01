أخبار اليمن : عمليات دهم واعتقالات واسعة بالضفة

عمليات دهم واعتقالات واسعة بالضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عمليات دهم واعتقالات في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت، مساء الأحد، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.. وأفادت مصادر محلية أن القوات نصبت حاجزا عسكريا في الشارع الرئيسي، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله اعتقل الاحتلال، شابا من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله..و ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين، واعتقلت الشاب محمد حسين مصلح (25 عاما). وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وسط البلدة خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية صرة غرب نابلس، وبلدة سبسطية شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة، وأعاقت حركة المواطنين على مداخلها، فيما سُمعت أصوات إطلاق رصاص حي وقنابل صوت.

وفي بلدة سبسطية، قال رئيس بلديتها محمد عازم إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، كما منعت تنقل المواطنين في شوارع البلدة.

كما قامت قوات الاحتلال مساء الأحد، باعتقال فلسطيني من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن صالح مصطفى طقاطقة (37 عاماً)، أثناء قيادته مركبة تعود لشقيقه في البلدة، حيث تم الاستيلاء على المركبة أيضاً.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات جناتا، زعترة، الشواورة، ودار صلاح، دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

كما طاردت قوات الاحتلال عدداً من العمال قرب قريتي النعمان والخاص شرق بيت لحم، دون أن تسجل اعتقالات في صفوفهم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية، شرق رام الله، وجابت شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلا وشابا من بلدة يعبد بمحافظة جنين.

ونقلت وكالة وفا، عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، اعتقلت الطفل يزيد أبو شملة، والشاب محمد قيس عمارنة، بعد مداهمة منزليهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في حارتي العمارنة وقبها وداهمت عددا من المنازل فيها وفتشتها.

وفي الخليل أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار، حيث اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بالرصاص الحي، بينهم فتاة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقتين الجنوبية والشمالية من مدينة الخليل.