أخبار اليمن : تشييع مهيب لشهداء حكومة التغيير

تشييع مهيب لشهداء حكومة التغييرشيّع اليمن في موكب جنائزي مهيب اليوم، شهداء حكومة التغيير والبناء الذين ارتقت أرواحهم في العدوان الإسرائيلي الغادر والجبان الذي استهدفهم يوم الخميس الماضي في العاصمة صنعاء.

حيث تم تشييع جثامين الشهيد المجاهد أحمد غالب ناصر الرهوي رئيس حكومة التغيير والبناء.

الشهيد المجاهد القاضي مجاهد أحمد عبدالله علي - وزير العدل وحقوق الإنسان

الشهيد المجاهد: معين هاشم أحمد المحاقري ـ وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

الشهيد المجاهد الدكتور: رضوان علي علي الرباعي ـ وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

الشهيد المجاهد: جمال أحمد علي عامر - وزير الخارجية والمغتربين.

الشهيد المجاهد الدكتور: علي سيف محمد حسن ـ وزير الكهرباء والطاقة والمياه.

الشهيد المجاهد الدكتور: علي قاسم حسين اليافعي ـ وزير الثقافة والسياحة.

الشهيد المجاهد: سمير محمد أحمد باجعالة ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الشهيد المجاهد: هاشم أحمد عبدالرحمن شرف الدين ـ وزير الإعلام.

الشهيد المجاهد الدكتور محمد علي أحمد المولد ـ وزير الشباب والرياضة.

الشهيد المجاهد: محمد قاسم الكبسي ـ مدير مكتب رئاسة الوزراء

الشهيد المجاهد: زاهد محمد العمدي ـ سكرتير مجلس الوزراء

وأكد المشيعون أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون وقوداً لمزيد من الصمود في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي، ونصرة المستضعفين في غزة.. لافتين إلى أن اليمن بتضحياته الجسيمة التي يقدمها في سبيل الانتصار لمظلومية أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، ودفاعا عن المقدسات، يجسد قوة الانتماء لأمته وقضاياه المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعبروا عن الثقة في أن القوات المسلحة اليمنية بما تمتلكه اليوم من قدرات نوعية قادرة على ردع الأعداء والثأر للشهداء ومواصلة نصرة المظلومين في غزة.. سائلين الله تعالى الرحمة لرئيس حكومة التغيير والبناء ورفاق دربه الشهداء وكافة الشهداء الذين ارتقت أرواحهم على طريق القدس.