أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر: أمطار وعواصف وسيول

الأرصاد يحذّر: أمطار وعواصف وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، لحج والبيضاء.

وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.