أخبار اليمن : صنعاء.. بدء صرف نصف راتب جديد

عاجل.. بدء صرف نصف راتب في صنعاء

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر أبريل 2021 للمتقاعدين المدنيين. عاجل.. بدء صرف نصف راتب في صنعاءبدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر أبريل 2021 للمتقاعدين المدنيين. وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تتم بصورة منتظمة شهرياً عبر فروع البريد والبنوك المعتمدة وذلك في إطار الالتزام الوطني والأخلاقي تجاه المتقاعدين تقديراً لعطائهم في خدمة الوطن. وأشار إلى أن صرف المعاشات التقاعدية ترجمة عملية لتوجهات القيادة السياسية والحكومة في تعزيز الصمود الشعبي وتخفيف معاناة المتقاعدين، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وأكد أن قيادة الدولة تولي هذه الشريحة اهتماماً خاصاً، معتبرةً الوفاء بحقوقها جزءاً من الوفاء بالعهد، ومواصلةً لمسيرة البناء والصمود في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني وأدواته. ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد والبنوك المعتمدة مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام معاشاتهم.

