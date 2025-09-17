أخبار اليمن : الإنذار المبكر يطلق تحذير عاجل

الإنذار المبكر يطلق تحذير عاجلتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الحديدة وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، الجوف، مأرب، المهرة ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وعلى السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى تدفق كتلة هوائية رطبة على أجزاء واسعة من البلاد.

وأنذر المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما أنذر من الرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.

المركز أنذر كذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية في المنحدرات والطرق الجبلية وانهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

وأهاب بالجهات المختصة ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من مخاطر تدفق السيول.