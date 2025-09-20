أخبار اليمن : البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطينأعلنت البرتغال أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد، قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.

وأكدت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم غدٍ الأحد 21 سبتمبر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح بأنّه سيعترف بدولة فلسطين يوم الإثنين في نيويورك، معتبراً أنّ الاعتراف بدولة فلسطين "جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين".

من جهته، أكد مستشار للرئيس ماكرون أنّ "عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الإثنين.

وهذه الدول هي: فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا وسان مارينو، بحسب المصدر ذاته.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين غداً (الأحد)، معتبرة أنه قرار شجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "إذ تشكر الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، فإنها تطالب الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين".

ودعت الوزارة إلى "لانخراط بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لأسوة بشعوب الأرض، وفقاً لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة".

ومن أصل 193 دولة عضواً في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.