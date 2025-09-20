الشوافي يحذّر سكان 5 محافظات يمنية
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" سكان 5 محافظات يمنية من أمطار غزيرة وسيول هي الأعلى بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة هذا الأسبوع، مع تراجع ملحوظ لكمية الهطول مقارنة بالأسبوع الماضي.
وكشف الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تفاصيل نسبة تغطية الهطول المتوقعة للأمطار خلال هذا الأسبوع حتى الجمعة والتي جاءت كالتالي:-
● يغطي الهطول 50% - 75% من المناطق في تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت.
● يغطي الهطول 30% - 55% في غرب صعدة، حجة، الحديدة- معظم العطول في المناطق الشرقية منها، عمران، صنعاء - معظم العطول في المناطق الغربية منها، ذمار- معظم العطول في المناطق الغربية منها، البيضاء، أبين، لحج مع احتمال تمتد بعض الخلابا الماطرة إلى عدن.
● يغطي الهطول اقل من 40% في بقية المناطق وقي شرق صعدة ومأرب والجوف وأرخبيل سقطرى، وكذلك تتركز الهطول في المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول الساحلية في٠ شبوة وحضرموت والمهرة.
وجدّد الفلكي اليمني دعوته للمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، وكذا متابعة نشرات الطقس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذّر سكان 5 محافظات يمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.