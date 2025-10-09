أخبار اليمن : الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة (تفاصيل)

الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة (تفاصيل)أعلنت حركة حماس، فجر اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزّة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وقالت حركة حماس، في تصريح صحفي، فجر اليوم الـ 734 لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية: “بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛

ودعت حركة حماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

وأضافت: “نحيّي شعبنا العظيم في قطاع غزّة، وفي القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه، الذي سجّل مواقف عزٍّ وبطولة وشرف لا نظير لها، وواجه مشاريع الاحتلال الفاشي التي استهدفته وحقوقه الوطنية؛ تلك التضحيات والمواقف العظيمة التي أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الإخضاع والتهجير”.

وأكدت حركة حماس أن تضحيات الشعب لن تذهب هباءً، وأنها ستبقى على العهد، ولن تتخلّى عن الحقوق الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وأشار ترامب في منشور على تروث سوشال إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل، وعدّ هذا الإعلان أنه “يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وللولايات المتحدة ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا”.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى اتفاق على جميع بنود تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وقبل ذلك، كان الرئيس الأمريكي، قد قال إنه "من المرجح أن أزور مصر"، مضيفا بشأن ما إذا كان سيدرس زيارة غزة: "قد أفعل ذلك، ولم أتخذ قرارا محددا".

وتابع ترامب: "وزير الخارجية أبلغني للتو أنهم على وشك التوصل لاتفاق بالشرق الأوسط"، مضيفا: "أبلغني أنه يحتاجني بسرعة، لأننا نقترب بشدة من اتفاق".

وقال مصدر فلسطيني لوسائل إعلام إن "اتفاق غزة ينص على تسليم 20 محتجزا إسرائيليا أحياء دفعة واحدة في المرحلة الأولى من التنفيذ"، مضيفا أن "ترامب سيعلن عن الاتفاق، باعتباره وقفا دائما للحرب، ويجري وضع الصياغة النهائية للاتفاق قبل إعلانه".

وقبل الإعلان الرسمي، قال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إنه "من المحتمل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة".

كما أوردت القناة الإسرائيلية 13، أن "تقديرات متزايدة في إسرائيل، تشير إلى احتمال أن يتم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، خلال الساعات المقبلة". ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى، أن "الأجواء إيجابية".

