أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ احمد الوجيه

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ احمد الوجيه
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / احمد الخادم الوجيه، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشارالدكتور لبوزة الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية وحضوره السياسي والاجتماعي كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام عام 1982م، ومن المرجعيات الوطنية التي ساهمت بفاعلية في خدمة المجتمعات والمواطنين في كل الظروف.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/ وليد محمد الوجيه، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى نجل الفقيد الدكتور عبدالحميد أحمد الخادم الوجيه،وكافة أفراد الاسرة، وآل الوجيه، بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.
سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
