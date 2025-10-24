أخبار اليمن : حماس: حريصون على التوافق الفلسطيني

حماس: حريصون على التوافق الفلسطينيأكدت حركة حماس حرصها على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة بما يتعلق بشكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش.

وقالت الحركة، في بيان اليوم، "مقبلون على حوار وطني فلسطيني وندعو إلى الانحياز لحالة الإجماع الوطني الموجودة في غزة"، بحسب تعبيرها.

وجددت حماس التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وحرصها على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنها نفذت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، مؤكدة العمل على استكمال تسليم ما بقي منها.

وأفادت بحصولها على ضمانات واضحة من الوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى جانب تأكيدات أمريكية مباشرة بأن "الحرب انتهت فعليا".

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة، بحسب وصفها.

وطالبت حماس الوسطاء بالضغط على سلطات الاحتلال للوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. كما حذّرت من أن دولة الاحتلال قد تستخدم الورقة الإنسانية وسيلة للابتزاز السياسي.