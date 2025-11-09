أخبار اليمن : 5 فوائد صحية لشرب الماء على معدة فارغة

5 فوائد صحية لشرب الماء على معدة فارغةشرب الماء ضروريٌّ جداً للعديد من عمليات الجسم، بما في ذلك نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل.

إذا استبدل الشخص بمشروبه الصباحي المعتاد الماء على معدة فارغة، فقد يعود ذلك عليه بالعديد من الفوائد الصحية المرتبطة بزيادة استهلاكه.

ونستعرض فيما يلي بعض تلك الفوائد والأدلة العلمية المتوفرة لكل منها. وما إذا كانت هناك أي مخاطر لشرب المياه بكثرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ميديكال نيوز توداي».

صحة الأداء العقلي

يمكن أن يؤثر الماء على الإدراك والأداء العقلي، بحثت دراسةٌ أُجريت عام 2019 في تأثير الترطيب على الأداء الإدراكي. ووجدت الدراسة اتجاهاً نحو تحسّن الأداء العقلي لدى المشاركين الذين شربوا الماء. ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن النتائج لم تكن ذات دلالة إحصائية.

بالإضافة إلى ذلك، شرب المشاركون في الدراسة الماء طوال اليوم. قد يشير هذا إلى أن الترطيب طوال اليوم قد يكون ضرورياً لتحسين الأداء العقلي بدلاً من شرب الماء فقط في الصباح.

وجدت دراسةٌ أخرى أُجريت عام 2019 على طلاب الجامعات أن الجفاف يؤثر سلباً على الذاكرة قصيرة المدى والانتباه. ومع ذلك، تحسّنت الذاكرة قصيرة المدى والانتباه بمجرد إعادة ترطيب المشاركين.

لذلك، إذا رغب الشخص في تحسين أدائه العقلي، وخاصةً في الصباح، فقد يُساعده شرب الماء.

تحسين المزاج

قد يكون لشرب الماء أيضاً آثارٌ إيجابية على مزاج الشخص، ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الجفاف يؤثر سلباً على المزاج، بينما يُحسّن إعادة الترطيب المزاج وأعراض التعب.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قد يرغب الشخص في شرب الماء طوال اليوم لتجربة آثار إيجابية طويلة الأمد على مزاجه.

لفقدان الوزن

يعتقد البعض أن شرب الماء صباحاً يمكن أن يساعد في فقدان الوزن. على سبيل المثال، وجدت دراسة أن تناول كميات أكبر من السوائل يرتبط بتحسين تكوين الجسم لدى الشباب.

تشير أبحاث محدودة إلى أن شرب الماء صباحاً يمكن أن يساعد في فقدان الوزن. ومع ذلك، تشير مقالة نُشرت عام 2022 إلى أن شرب الماء قبل الوجبة، مثل وجبة الإفطار، يمكن أن يزيد الشعور بالشبع. قد يعني هذا أن الشخص يأكل أقل وبالتالي يستهلك سعرات حرارية أقل.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُفيد استبدال الماء بالمشروبات السكرية في فقدان الوزن بشكل معتدل. يمكن للشخص شرب الماء صباحاً بدلاً من المشروبات السكرية، مثل الشاي المُحلى أو القهوة أو العصير.

التوليد الحراري

التوليد الحراري هو إنتاج الحرارة. عند شرب الماء البارد، يحدث التوليد الحراري لتسخين الماء الداخل إلى الجسم، مما يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية.

أجريت دراسة سابقة عام 2013 على 50 فتاة، بمؤشر كتلة جسم يتراوح بين 25 و29.9، مع اتباع نظام غذائي صحي. وجدت الدراسة أن وزن أجسامهن انخفض بعد زيادة استهلاكهن للماء إلى 500 مل، ثلاث مرات يومياً، لمدة 8 أسابيع. شربت المشاركات الماء قبل الإفطار والغداء والعشاء. وعزا الباحثون فقدان الوزن إلى التوليد الحراري الناتج عن الماء.

ومع ذلك، لا يمكن لهذه الدراسات الجزم بأن شرب الماء وحده هو ما أدى إلى فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، لا تعني النتائج بالضرورة أن شرب الماء صباحاً تحديداً يُحدث تأثيرات في فقدان الوزن.

تحسين صحة البشرة

يعتقد البعض أن زيادة تناول السوائل يمكن أن تُحسّن مظهر البشرة وصحتها. وجدت دراسة أجريت عام 2024 أن زيادة تناول الماء يمكن أن تُحسّن وظيفة حاجز الجلد، وحاجز الجلد هو طبقة واقية تُغطي السطح الخارجي للجلد، ويُساعد في الحفاظ على صحته.

وجدت مراجعة أجريت عام 2018 أن زيادة تناول الماء قد تُحسّن ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد. ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا سيُفيد كبار السن.

ومع ذلك، حتى الترطيب الكافي للبشرة قد لا يكون كافياً لمنع التجاعيد أو تعويض آثار الشمس أو العوامل الوراثية أو البيئة.

لذلك، قد يُساعد شرب الماء على مدار اليوم على ترطيب البشرة، ولكنه قد لا تُلاحظ تغييرات كبيرة في مظهرها.

مفيد لوظائف الجسم الأخرى

يُعد تناول كمية كافية من الماء أمراً مهماً أيضاً للعديد من وظائف الجسم مثل الكلى: يساعد شرب الماء الكلى على التخلص من الفضلات من الجسم، وكذلك المسالك البولية، حيث يساعد شرب الكثير من السوائل في الحفاظ على صحة المسالك البولية. على سبيل المثال، شرب المزيد من الماء يساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية المتكررة.

وأيضا الجهاز القلبي الوعائي، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الناس يحتاجون إلى كمية كافية من الماء لأداء وظائفهم بشكل سليم. وأشارت الدراسة إلى أن الجفاف وعدم تناول كمية كافية من الماء يؤثران سلباً على تنظيم ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية.

أما بالنسبة المفاصل والعظام فالماء يعد أحد مكونات السائل المُزلّق حول المفاصل، مما قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل.

المخاطر

قد تشمل بعض المخاطر المحتملة لشرب الماء صباحاً ما يلي:

الإفراط في شرب الماء: إذا شرب الشخص الكثير من الماء، فقد يُصاب بتسمم الماء، وقد يكون لذلك آثار سلبية على وظائف الدماغ، بما في ذلك الارتباك والغثيان والقيء.

شرب الماء صباحاً فقط: إذا كان الشخص يتناول الماء صباحاً فقط، فقد يكون هناك خطر عدم حصوله على الكمية المثالية من الماء، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

شرب الماء المُنكّه: قد يعتمد الشخص أيضاً بشكل مفرط على المشروبات المُحلاة لتلبية احتياجاته اليومية من الماء. على سبيل المثال، تحتوي المياه المُنكّهة والمشروبات المُحلّاة على سعرات حرارية أكثر من الماء العادي. يمكن للأفراد بدلاً من ذلك شرب الماء المُنكّه بالفواكه أو الأعشاب أو المياه الفوارة.

نصائح

قد يُقدّم شرب الماء صباحاً بعض الفوائد الصحية، خاصةً إذا استبدل الشخص بمشروبه الصباحي الماء.

ومع ذلك، فإن العديد من فوائد شرب الماء لا تقتصر على شربه صباحاً فقط. من الضروري أن يبقى الشخص رطباً طوال اليوم لضمان انتظام وظائف الجسم وتقليل الجفاف.

قد تكون خيارات المياه المُنكّهة مفيدة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في زيادة استهلاكهم من الماء. كما قد تُوفّر المكونات الإضافية فوائد صحية إضافية مع الاستهلاك المنتظم.*وكالات

