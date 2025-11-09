القسام: لا استسلام في قاموسنا
قالت كتائب القسام، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع عناصرها في رفح، الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته.
وأضافت في بيان لها اليوم: "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".
وأكملت: "إننا نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، وعليهم إيجاد حلٍ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم تذرع العدو بحججٍ واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".
وأشارت إلى أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية، جرت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، مضيفة: "رغم ذلك التزمناً بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".
ولاحقاً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثة الضابط غولدن بمدينة رفح.
وكانت كتائب القسام أعلنت أنها، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن التي تم العثور عليها ظهر أمس في أحد أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ومنذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، سلمت الفصائل الفلسطينية، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء وجثث 25 آخرين من أصل 28.
كما يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : القسام: لا استسلام في قاموسنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.