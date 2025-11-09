تشكيل قمة مان سيتي ضد ليفربول.. صلاح أساسيا ومرموش بديلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مانشستر سيتي ضد ليفربول التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد في قمة مواجهات الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

تشكيل مان سيتي ضد ليفربول

- حراسة المرمى: دوناروما

- خط الدفاع : نونيز، روبن دياز، جفارديول، أورايلي

- خط الوسط: نيكو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

- خط الهجوم: شرقي، إيرلينج هالاند، وجيريمي دوكو

تشكيل ليفربول ضد مان سيتي

- حراسة المرمى: مامارداشفيلي

- خط الدفاع: روبيرتسون؛ فان دايك؛ كوناتي؛ برادلي

- خط الوسط: ماك أليستر؛ جرافينبيرج؛ سوبوسلاي

- خط الهجوم: فيرتز، إيكتيكي، ومحمد صلاح

مباراة مان سيتي وليفربول اليوم

ويواصل محمد صلاح استعادة بريقه المعتاد مع ليفربول، بعدما ساهم في 8 أهداف خلال 15 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في مؤشر واضح على عودته للجاهزية والثقة داخل الملعب. وعلى الجانب الآخر، يسعى عمر مرموش إلى تثبيت أقدامه مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، حيث خاض 8 مباريات فقط بمجموع 262 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، ويأمل أن تشكل مواجهة ليفربول دفعة قوية له لاستعادة إيقاعه وتأكيد قيمته الهجومية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتحمل المباراة أهمية خاصة على مستوى جدول الترتيب، إذ يدخل مانشستر سيتي الجولة وهو في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، خلف توتنهام صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، مما يضيف طابعاً تنافسياً كبيراً للقمة.

ويخوض الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما خرج كل منهما منتصراً في دوري أبطال أوروبا. فقد خطف ليفربول فوزاً صعباً على ريال مدريد بهدف دون رد في أنفيلد، فيما اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بوروسيا دورتموند 4 – 1 في ملعب الاتحاد، حيث خطف فيل فودين الأضواء بثنائية، فيما واصل هالاند هوايته التهديفية رافعاً رصيده إلى 27 هدفاً هذا الموسم مع النادي والمنتخب.

وخلال السنوات الثماني الأخيرة، احتكر السيتي وليفربول لقب البريميرليج، بواقع ستة تتويجات للسيتي بقيادة بيب جوارديولا، في حين رفع ليفربول اللقب مرتين، لكن السباق هذا الموسم يشهد منافسة شرسة مع انفجار أرسنال في صدارة الترتيب حتى الآن.

وتتجه التوقعات نحو مواجهة قوية ومفتوحة، يسعى خلالها كل من مانشستر سيتي وليفربول إلى الاقتراب من أرسنال وتشديد الصراع على القمة، في أمسية ينتظرها عشاق المتعة الكروية، مع ترقب واسع للدور الذي سيقدمه الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش في هذه القمة الإنجليزية الكبيرة.