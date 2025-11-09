نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يتسلم رفات أسير عبر الصليب الأحمر داخل قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تسلمه رفات أسير إسرائيلي محتجز لدى "حماس" في قطاع غزة عبر وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد بيان للجيش بأن الصليب الأحمر تسلم تابوتا يحتوي على رفات الأسير المتوفى، حيث يجري نقله حاليا إلى قوة مشتركة من الجيش والشاباك داخل القطاع لاستلامه رسميا.

وشدد البيان على ضرورة التزام حركة حماس بتطبيق الاتفاق المبرم، مطالبا إياها ببذل كافة الجهود اللازمة لإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في وقت سابق اليوم نيتها تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن التي تم العثور عليها أمس السبت في أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة رفح.

ومن جابنه أفاد مراسل RT بأن الجهات الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل فيما تبقى في قطاع غزة أربعة جثامين تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين.

وأوضح المراسل أن الجثامين المتبقية هي لكل من:

ران نؤيلي

درور أور

ميني نودوأرد

وسوتتيساك رينتلاك العامل التايلندي.

وأشار مراسلنا إلى أن التقديرات ترجح تبخر جثامين ثلاثة منهم جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق في القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق من خلال شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة بالقطاع.

ولقي 241 شخصا مصرعهم فيما أصيب 609 آخرون وانتشلت جثامين 513 قتيلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر 2025.