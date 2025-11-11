أخبار اليمن : انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة في غزة

انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة في غزةانتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم، جثامين 20 شهيدًا من عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد نبش آليات الاحتلال الإسرائيلي القبور خلال توغلها الأخير.

وأوضحت الطواقم أنها تمكنت من الوصول إلى المكان بعد انسحاب قوات الاحتلال، إذ عثر على الجثامين مدفونة بشكل عشوائي داخل محيط العيادة، إثر عمليات التجريف والتخريب التي ينفذها الاحتلال، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث عن مزيد من المفقودين في المنطقة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه التوغل الأخير.

وكانت طواقم الإنقاذ قد انتشلت، في وقت سابق اليوم، جثماني شهيدين من تحت أنقاض منزل في خان يونس جنوب القطاع.

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 242 شهيدًا و622 مصابًا، ما يرفع حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 69,179 شهيدًا و170,693 مصابًا.