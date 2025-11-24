أخبار اليمن : ناشئو اليمن يمزق شباك غوام بـ10 أهداف

ناشئو اليمن يمزق شباك غوام بـ10 أهداف
حقق المنتخب اليمني للناشئين انتصاراً تاريخياً على نظيره غوام، بعدما دك شباكه بعشرة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة القدم.
سجل أهداف الأحمر الصغير يوسف فاضل في الدقيقة 2، وهيثم الفقيه في الدقيقتين 3، 36، وسيلان بشير في الدقيقتين 8، 44، وفهد الفقيه في الدقيقتين 42، 45+2، وهاروكي مدافع غوام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، ومحمد صادق في الدقيقة 87، وأحمد ناصر في الدقيقة 90.
بهذا الفوز، انفرد ناشئو اليمن بصدارة المجموعة بـ6 نقاط، في حين ظل غوام في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.
ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني المباراة المقبلة أمام كموديا بعد غدٍ الأربعاء.
