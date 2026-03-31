أخبار اليمن : احذروا.. أمطار وسيول وانهيارات

احذروا.. أمطار وسيول وانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، المحويت، حجة، صنعاء، الضالع.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، البيضاء، لحج، الجوف، سهل تهامة وأجزاء من صحارى حضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.