أخبار اليمن : اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة

اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 23 شخصا على الأقل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وخمسة آخرين من محافظة الخليل، كما اعتقلت شابين من مدينة نابلس.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ستة أشخاص من محافظة جنين، وشابين من بلدة كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم، وآخرين من بلدة عزون شرق قلقيلية، بالإضافة لشاب من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وتأتي هذه الاعتقالات والحملات الميدانية في إطار سياسة تصعيدية متواصلة من الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال شن اقتحامات ومداهمات للمنازل واعتقال سكانها، إلى جانب شرعنة الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم وأراضيهم دون أي وجه قانوني.
