أخبار اليمن : 1268 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

1268 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، المتواصل منذ الثاني من مارس الجاري حتى اليوم، إلى 1268 شهيدا و3750 مصابا.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني، في تقريره اليومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على البلاد، بأن العدد الإجمالي للشهداء منذ الثاني من مارس الجاري وحتى اليوم ارتفع إلى 1268، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 3750.
ويواصل العدو الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
