أخبار اليمن : 72289 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72289 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72289 شهيدا، و172040 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت الوزارة في بيان، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 شهداء جدد و12 إصابة.
وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 713 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,940، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.
وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
