أخبار اليمن : تحذير لسكان هذه المحافظات

تحذير لسكان هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على عدة محافظات على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات حجة، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، المحويت، شبوة، صحارى وهضاب حضرموت والمهرة وسهل تهامة والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار والأماكن العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.