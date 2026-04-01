أخبار اليمن : صنعاء تقصف أهدافاً للعدو الإسرائيلي

صنعاء تقصف أهدافاً للعدو الإسرائيلي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ العملية العسكرية الثالثة في "معركة الجهاد المقدس" التي استهدفت بدفعة من الصواريخ البالستية أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن العملية جاءت في إطار دعم وإسناد جبهات المقاومة والجهاد وضمن التأدية العملية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه أحرار الأمة الإسلامية في إيران والعراق ولبنان وفلسطين.
وأشار البيان إلى أن العملية نفذت بالاشتراك مع المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان وحققت بفضل الله أهدافها بنجاح.
وأكدت القوات المسلحة أن توجّه العدو نحو تصعيد عدوانه وجرائمه واعتداءاته على لبنان وإيران والعراق وفلسطين لن يدفع اليمن الحر الأبي إلا للمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
