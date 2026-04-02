أخبار اليمن : مرتفع جوي قادم.. استعدوا لتقلبات حادة

مرتفع جوي قادم.. استعدوا لتقلبات حادةأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتأثر أجواء البلاد بامتداد المرتفع الجوي القادم من شمال شرق الجزيرة العربية.

وتوقع المركز في نشرته الجوية للـ 24 ساعة المقبلة، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، الضالع، شبوة، جنوب حضرموت، المهرة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، مرتفعات لحج وأبين، مأرب، سقطرى والساحل الشرقي والمناطق الداخلية المقابلة له.

وأشار المركز إلى نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى 25 عقدة على السواحل الغربية وباب المندب، والجنوبية والشرقية.

ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار والأماكن العالية.

كما نبه من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.