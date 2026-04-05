أخبار اليمن : صحة غزة: 72292 شهيداً منذ 7 أكتوبر

صحة غزة: 72292 شهيداً منذ 7 أكتوبر
ذكرت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت 4 شهداء و5 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت الوزارة في بيان، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفا و292 شهيدا و172 ألفا و73 مصابا.
وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وصلت منذ 11 أكتوبر الماضي إلى 716 شهيدا، و1968 مصابا، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.
وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
