أخبار اليمن : صحة لبنان: 42 شهيداً في 24 ساعة

صحة لبنان: 42 شهيداً في 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 42 شخصاً وإصابة 99 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان منذ الثاني من مارس الماضي ارتفعت إلى 2534 شهيداً و7863 مصاباً.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء من العاملين في القطاع الصحي ارتفعت إلى 103 منذ 2 مارس، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين 154,116.

وواصل جيش الاحتلال اليوم تصعيده في جنوب لبنان، حيث شن غارتين على بلدتي جويا وطيردبا في قضاء صور، أسفرت عن سقوط 5 شهداء بينهم ثلاث نساء وطفلة و33 مصابا من بينهم 8 أطفال، وغارة أخرى على بلدة جبشيت في قضاء النبطيةن خلفت 5 شهداء و21 مصاباً.

في غضون ذلك، كثفت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم قصفها المدفعي على بلدات المنصوري، وكونين، وخربة سلم، وبيت ياحون، ومجدل سلم، وكفرا، والطيري، وحانين، وبنت جبيل، ومجدل زون، وقبريخا، وبرعشيت، والخيام، والنبطية وبرج قلاوية، فضلاً عن تفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في الجنوب.