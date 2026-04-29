أخبار اليمن : منتخب الناشئين يخسر وديته أمام أوزبكستان

منتخب الناشئين يخسر وديته أمام أوزبكستانخسر المنتخب اليمني للناشئين أمام نظيره الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم ضمن معسكره الخارجي في مدينة جدة السعودية.

ويقام هذا المعسكر ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد الأحمر الصغير لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المؤهله إلى كأس العالم للناشئين لكرة القدم، المقررة في مدينة جدة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل.

ويخوض ناشئو اليمن النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات فيتنام، الإمارات، كوريا الجنوبية، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فيتنام يوم الأربعاء 6 مايو، تليها مباراة الإمارات في الجولة الثانية الأحد 10 مايو، قبل أن يختتم دور المجموعات الأربعاء 13 مايو بمواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية.