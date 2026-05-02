أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72608

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72608ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 72,608شهيداً و172,445مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية سبعة شهداء، منهم أربعة شهداء جدد وثلاثة جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 26 إصابة

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 828، وإجمالي الإصابات 2,342، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 767.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.