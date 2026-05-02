أخبار اليمن : الشريف يعزي الشيخ علي الجحدري بوفاة والده

الشريف يعزي الشيخ علي الجحدري بوفاة والده
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي محمد حسن الجحدري، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، رئس الفرع بمحافظة صنعاء، في وفاة والده الشيخ محمد حسن عبدالله الجحدري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته الاجتماعية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الجحدري بمديرية الحصن خولان محافظة صنعاء في هذا المصاب.
وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
