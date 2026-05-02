نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل: 2.5 مليون راكب يوميًا و15 مليون طن بضائع سنويا الطاقة الاستيعابية للقطار الكهربائي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 06:13 مساءً - عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أنه مشروع تنموي واقتصادي واجتماعي واستثماري بامتياز.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن المشروع سيمثل أحد الشرايين الحيوية التي ستسهم في ربط محافظات الجمهورية والمشروعات المتنوعة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه منح الاقتصاد المصري دفعة قوية، لما يتيحه من عوائد استثمارية واقتصادية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية حاليًا، لما له من دور محوري في دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

وأوضح الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع تُسهم في إنشاء محور لوجستي متكامل يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يُعزز حركة التجارة الدولية، ويدعم اندماج مصر في الممرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع تعمل على ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير، إلى جانب ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة، مثل الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومستقبل مصر وتوشكى، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وزيادة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أهمية المشروع في دعم القطاع السياحي، من خلال الربط بين المقاصد السياحية المختلفة، سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية أو الدينية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة، فضلًا عن تحقيق التكامل مع مختلف وسائل النقل، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق البرية، لتعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط.

وفي السياق ذاته، أكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، إلى جانب ربط مناطق استخراج الخامات والمحاجر بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير.

وأكد وزير النقل أن تشغيل القطارات الكهربائية السريعة يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، خاصة قطارات الديزل، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار كذلك إلى أن شبكة القطار السريع ستدعم الربط الإقليمي مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل في مصر.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستُقام بأطوال 2000 كيلو متر من خلال 60 محطة، وبطاقة استيعابية 2.5 مليون راكب يوميًا، عند اكتمال الشبكة بالكامل، و15 مليون طن بضائع سنويا.

كما استعرض الوزير موقف تنفيذ الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، والخط الثاني (أكتوبر – أبو سمبل)، والخط الثالث (قنا – الغردقة)، وكذا البرنامج الزمني للتشغيل.

كما تناول وزير النقل، في هذا السياق، معدلات تنفيذ أعمال الجسور الترابية، والإنشاءات الخاصة بالمحطات، وأعمال السكة والأنظمة، فضلًا عن تقدم أعمال تصنيع الوحدات المتحركة.

