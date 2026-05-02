أخبار اليمن : استشهاد 6 لبنانيين بغارات صهيونية

استشهاد 6 لبنانيين بغارات صهيونيةاستُشهد 6 أشخاص، اليوم السبت، إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي شوكين وميفدون، جنوبي لبنان، في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستشهاد 3 مواطنين من بلدة شوكين ومواطن من بلدة ميفدون، بالإضافة إلى سوريين اثنين في الغارات التي شنتها الطائرات الحربية للعدو الإسرائيلي، على بلدة شوكين في قضاء النبطية.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل الماضي، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.