أخبار اليمن : إصابة 4 أطفال بانفجار في الدريهمي

إصابة 4 أطفال بانفجار في الدريهميأُصيب 4 أطفال بجروح بليغة، اليوم، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي، الأمريكي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي، أن جسماً غريباً من مخلفات العدوان انفجر في قرية المكيمنية بعزلة المنافرة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشقاء: عمار عمر يحيى (10 سنوات)، ويحيى عمر يحيى (9 سنوات)، وجمعة عمر يحيى، وهنادي عمر يحيى، بجروح خطيرة في الأطراف والأرجل وأنحاء متفرقة من أجسامهم.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، لافتاً إلى أن هذه الحوادث تندرج ضمن الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين من خلال مخلفاته المتفجرة التي ما تزال تهدد حياة المواطنين خاصة الأطفال في المناطق والقرى السكنية والمزارع.