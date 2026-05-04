أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام القايفي

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام القايفي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالسلام منصور القايفي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والقبلي والاجتماعي.
وأشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ رعد عبدالسلام منصور القايفي وإخوانه، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد مشائخ حاشد، وأحد القيادات الوطنية والمؤتمرية البارزة التي أسهمت بفعالية في خدمة الوطن والمجتمع.
وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأبناء الفقيد وأفراد أسرته وآل القايفي كافة في هذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
