أخبار اليمن : القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام الأقصى

القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام الأقصىحذّرت محافظة القدس، اليوم، من تصعيد خطير يستهدف المسجد الأقصى، عبر دعوات تقودها ما تُعرف بـ"منظمات الهيكل"، بالتعاون مع شخصيات في حكومة الاحتلال، لاقتحامه يوم الجمعة 15 مايو 2026.

وأكدت المحافظة، في بيان، أن اختيار يوم الجمعة، الذي يُغلق فيه المسجد عادة أمام اقتحامات المستوطنين، يعكس توجهاً لفرض واقع جديد بالقوة، في سابقة لم تحدث منذ احتلال القدس عام 1967.

وأشارت إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع ما يُسمّى "يوم توحيد القدس"، الذي يشهد عادة اقتحامات صباحية ومسيرات استفزازية في البلدة القديمة، أبرزها "مسيرة الأعلام"، وسط تحذيرات من تصاعد الاعتداءات على السكان.

وبيّنت أن الحملة تتضمن تحركات منظمة، من بينها دعوات للضغط على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إلى جانب مطالبات من شخصيات سياسية بفتح المسجد أمام الاقتحامات، في تصريحات تعكس توجهاً تصعيدياً غير مسبوق.

كما لفتت إلى إطلاق منصات لحشد المستوطنين والتوقيع على تعهدات برفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد، في محاولة لفرض أمر واقع جديد، وسط مخاوف من تداعيات قد تفجّر الأوضاع في المدينة والمنطقة.

وشددت المحافظة على أن هذه التحركات تمثل سياسة ممنهجة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وتقويض الوضع القائم، داعية الفلسطينيين إلى تكثيف التواجد في المسجد لإفشال المخططات.

كما دعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة أن المسجد الأقصى سيبقى حقاً خالصاً للمسلمين.

وكانت محافظة القدس قد حذّرت، الجمعة، من تصعيد وصفته بـ"الخطير والممنهج" في المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة، عبر محاولات متكررة لفرض وقائع جديدة داخل باحاته، من خلال اقتحام جماعات من المستوطنين للمسجد، بالتزامن مع مناسبات دينية، مع محاولات إدخال قرابين حيوانية إلى داخله أو محيطه.