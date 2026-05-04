د. حسين عيسى: نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية المرحلة المقبلة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 07:07 مساءً - التقى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية اليوم، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، حيث بحثا عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار الحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى عمق العلاقات المصرية البريطانية، مشيرًا إلى أنها علاقات تعاون وشراكة هامة ممتدة تشمل مختلف المجالات.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع آفاق التعاون مع المملكة المتحدة، لاسيما في مجالات التعليم، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، مؤكدًا نجاح التجارب التعليمية المطبقة في مصر بالشراكة مع المؤسسات البريطانية، وما تمثله من نماذج متميزة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية.

كما شدد عيسى على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تكثيف جهود تسهيل إجراءات وممارسات الأعمال في مختلف القطاعات.

واستعرض الدكتور حسين عيسى الجهود المبذولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا في هذا السياق إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وقيد عدد من الشركات العامة في البورصة، بما يفتح المجال أمام المزيد من الشراكات مع المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين البريطانيين، مؤكدًا تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، في ضوء ما تتمتع به من فرص واعدة في مختلف القطاعات، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.

وخلال اللقاء، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، مشيرًا إلى وجود عدد من المؤسسات التعليمية البريطانية التي حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، فضلًا عن برامج التعاون القائمة بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية، منوهًا بالدور المهم الذي يقوم به المعهد الثقافي البريطاني.

كما أشار السفير إلى التعاون القائم بين الجانبين في مجالات دعم المشروعات الخضراء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أهمية هذه القطاعات في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير البريطاني عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، لافتًا إلى اهتمام عدد من الشركات البريطانية العاملة في قطاع الدواء إقامة استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

