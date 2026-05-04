أزمة تضرب الزمالك بعد هروب محترفه الروسي من القاهرة دون إذن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 07:24 مساءً - قال شريف صفوت، مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب بنادي الزمالك، إن اللاعب الروسي ديميتري ياكوفليف، محترف الفريق الأول لكرة الطائرة، غادر القاهرة يوم 22 أبريل الماضي دون إذن مسبق من النادي، رغم استمرار عقده حتى 5 مايو 2026.

 

وأوضح صفوت أن إدارة النادي تمتلك ما يثبت مغادرة اللاعب للبلاد في هذا التاريخ، ما دفعها إلى توقيع غرامة مالية عليه، إلى جانب إخطار الاتحادين المصري والدولي بالواقعة.

 

وأشار إلى أن اللاعب لا يزال له مستحقات عن الشهر الأخير، خاصة أن عقده مع النادي ينتهي غدًا.

 

يُذكر أن ياكوفليف كان قد انضم إلى صفوف فريق طائرة الزمالك في يناير الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي

 

اسماعيل الماحي

