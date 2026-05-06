أخبار اليمن : مؤتمر لحج يجدد تمسكه بقيادة المؤتمر الشرعية ويرفض محاولات استهدافه

مؤتمر لحج يجدد تمسكه بقيادة المؤتمر الشرعية ويرفض محاولات استهدافهأكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج إتجاه بوصلة المؤتمريين دائماً نحو القيادة الشرعية المنتخبة في 2 مايو 2019م ممثلة بالاخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، معتبرة أي محاولة لخلق كيانات "كرتونية" أو مراكز قوى خارج هذا الإطار هي محاولات ميتة لا تحظى باعتراف أو قبول لدى القواعد المؤتمرية العريضة على امتداد اليمن.

وفي بيان له اعتبر مؤتمر لحج محاولات الحديث باسم المؤتمر لعناصر مفصولة ولم تعد تربطها بالمؤتمر أي صلة، إنما يعد ذلك "انتحال صفة" لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مؤكدا بقاء مؤتمر لحج وفياً لمبادئه،ومتمسكاً بقيادته الشرعية ومباركاً كل الخطوات التي تتخذها رئاسة التنظيم في صنعاء للحفاظ على وحدة الصف.

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج

وقفت قيادة وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج أمام ما يُروج له مؤخراً من قبل بعض العناصر التي تقتات على الأزمات، وتحاول استغلال اسم المؤتمر في مشاريع وهمية تحت مزاعم "إستعادة دور المؤتمر "، وهي في جوهرها مؤامرات مرفوضة ومدانة تستهدف تفتيت الوحدة الداخلية للمؤتمر وتشتيت قواه الحية.

وعليه؛ فإن فرع المؤتمر بمحافظة لحج يضع الرأي العام والتنظيمي أمام الحقائق التالية:

أولاً: إن تلك الوجوه التي تتصدر المشهد اليوم بمسميات زائفة، هي عناصر لم تعد تربطها بالمؤتمر أي صلة؛ فمنهم من طالته قرارات الفصل التنظيمية القطعية وفقا للنظام الداخلي ، ومنهم من قفز من السفينة وأعلن استقالته وانحيازه لخصوم المؤتمر اثناء ازمة البلاد السياسية عام 2011م، وبالتالي فإن حديثهم باسم المؤتمر هو "انتحال صفة" لا يترتب عليه أي أثر قانوني.

ثانياً: نؤكد في فرع محافظة لحج أن بوصلة المؤتمريين تتجه دوماً نحو القيادة الشرعية المنتخبة من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها المنعقدة في 2 مايو 2019م، وأي محاولة لخلق كيانات "كرتونية" أو مراكز قوى خارج هذا الإطار هي محاولات ميتة لا تحظى باعتراف أو قبول لدى القواعد المؤتمرية العريضة على امتداد اليمن.

ثالثاً: يعلن فرع لحج تجديد العهد والولاء للقيادة السياسية الصامدة ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر، وهيئاته القيادية، معتبرين أن "المؤتمر العام" هو المحطة الوحيدة والمشروعة لإعادة صياغة الهيكل القيادي، وهو ما سيتم بإذن الله بإرادة المؤتمريين الخالصة فور جلاء الغمة عن الوطن، وتوقف العدوان والحصار، وبلوغ السلام الشامل.

وختاماً فإن المؤتمر الشعبي العام في لحج سيبقى وفياً لمبادئه، حارساً لمنجزاته، ومتمسكاً بقيادته الشرعية ومباركاً كل الخطوات التي تتخذها رئاسة التنظيم في صنعاء للحفاظ على وحدة الصف.

الشيخ/ محمد هزاع القباطي

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج

لحج -الاربعاء19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 6 مايو 2026م