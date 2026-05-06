أخبار اليمن : مؤتمر المحويت يستنكر محاولات استهداف المؤتمر بشعارات تضليلية

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت

تدين وتستنكر قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت كل المحاولات والمساعي الرامية الى استهداف المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية والتي يروج لها البعض تحت مسميات وشعارات مضللة تُقدَّم للرأي العام بمسميات استعادة دور المؤتمر، بينما هي في الحقيقة مساعٍ مدانة ومرفوضة كونها تخدم اجندات خارجية مشبوهة وتنفذها عناصر لم تعد تربطها بالمؤتمر أي صفة تنظيمية لان بعضها فصل من المؤتمر بقرارات الهيئات التنظيمية نتيجة ارتكابه مخالفات وتجاوزات للنظام الداخلي ،واخرون كانوا ممن انضموا للمؤتمر وهم من أحزاب أخرى قبل ان يتامروا على المؤتمر ويستقيلوا منه اثناء ثورة الأحزاب عام 2011م ،وبالتالي فما يطرحونه هي مواقف شخصية تعبّر عنهم فقط، ولا علاقة لها بالمؤتمر أو قواعده.

ويؤكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت أن من يمثل المؤتمر ويحق له التحدث باسمه هي القيادة الموجودة في صنعاء والمنتخبة من دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقد في 2 مايو 2019م ،مشدداً على أن تلك القيادة هي المنوط بها استعادة دور المؤتمر وتعزيز حضوره في الحياة الوطنية وفقاً للنظام الداخلي واللوائح المنظمة، التي تنص على أن اي ترتيبات تخص قيادات المؤتمر يجب ان تمرعبر المؤتمر العام الذي يفترض أن يُعقد في ظروف طبيعية تكفل مشاركة الجميع، عقب انتهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام في اليمن.

ويجدد فرع المؤتمر بمحافظة المحويت موقفه الثابت في دعم قيادة المؤتمر، ممثلة برئيسه الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة،والوقوف إلى جانبهم في كل ما من شأنه حماية وحدة التنظيم والحفاظ على تماسكه في مواجهة محاولات الاستهداف أو التفكيك.

الشيخ محمد محمد أبوعلي

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت

المحويت -الاربعاء19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 6 مايو 2026م

