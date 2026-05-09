أخبار اليمن : بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجةأعلن فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة، في بيان مشترك، رفضهما القاطع للحملات الإعلامية والتحركات المشبوهة التي تستهدف وحدة التنظيم تحت شعار "استعادة دور المؤتمر".

وأكد البيان أن مروجي هذه الدعوات لا صلة لهم بالمؤتمر، كونهم إما مفصولين تنظيمياً أو ممن تآمروا على الحزب في أحداث عام 2011م، مشدداً على أن التمثيل الرسمي للمؤتمر يظل حصراً على قيادته الشرعية المنتخبة بصنعاء في مايو 2019م.

وجددت قيادة فرعي المحافظة والجامعة الوقوف الكامل خلف رئيس المؤتمر، الأخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة. وأشار البيان إلى أن أي إصلاحات أو تغييرات في الهيكل التنظيمي هي شأن داخلي بحت يُناقش عبر الأطر اللائحية والمؤتمر العام عقب انتهاء العدوان ورفع الحصار، مؤكداً دعم كافة الخطوات الهادفة لحماية المؤتمر من محاولات التصدع والاختراق.

"دوت الخليج" ينشر فيما يلي نص البيان:

تتابع قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة ما يتم تداوله من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة تستهدف النيل من وحدة المؤتمر وإضعاف تماسكه التنظيمي، والتي تُروَّج تحت مسميات مضللة من بينها ما يُسمى بـ"استعادة دور المؤتمر".

إن فرعي المؤتمر بمحافظة وجامعة حجة وهما يدينان تلك المحاولات ليؤكدان أن منفذيها لم يعد لهم أي صلة بالمؤتمر حيث سبق وفقد بعضهم ارتباطه بالمؤتمر نتيجة قرارات الفصل الصادرة بحقهم وفقاً للنظام الداخلي، فيما اختار آخرون مغادرته بعد تآمرهم عليه خلال الأزمة ثورة الأحزاب عام 2011م وهو أمر مكشوف لقيادات وقواعد المؤتمر في حجة بشكل خاص وفي مختلف محافظات اليمن بشكل عام.

وانطلاقاً من المسؤولية التنظيمية يؤكد فرعا المؤتمر بمحافظة وجامعة حجة أن التمثيل الرسمي للمؤتمر سيظل حصراً على قيادته الشرعية المنتخبة عن دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقد في الثاني من مايو 2019م بالعاصمة صنعاء، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة شؤون المؤتمر والتعبير عن مواقفه.

ويشدد فرعا المؤتمر بحجة والجامعة على أن قيادته السياسية التنظيمية والتاريخية الموجودة في صنعاء تمتلك القدرة الكاملة على الاضطلاع بدورها في الحفاظ على وحدة التنظيم وتعزيز حضوره الوطني وأن معالجة أي قضايا تتصل بمستقبله أو بنيته التنظيمية تظل شأناً داخلياً يتم وفق الأطر واللوائح المنظمة، إلى حين تهيؤ الظروف الملائمة وعودة الحياة السياسية في اليمن إلى مسارها الطبيعي عقب انتهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام، وعندها يكون للمؤتمريين الحق في عقد مؤتمرهم العام واختيار قياداتهم وفقاً للنظام الداخلي.

ويجدد فرعا المؤتمر بمحافظة وجامعة حجة موقفهما الثابت والداعم لقيادة المؤتمر الشعبي العام، ممثلة برئيسه الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، مؤكدين تأييدهما لكافة الخطوات والإجراءات التي تُتخذ من أجل حماية وحدة المؤتمر وصون تماسكه في مواجهة أي محاولات تستهدفه داخلية كانت أو خارجية.

يحيى علي موسى

القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة

الدكتور أحمد يحيى الغماري

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة حجة

حجة - السبت 22 ذو القعدة 1447هـ الموافق 9 مايو 2026م