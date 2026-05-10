مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

أخبار اليمن : بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء
أكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، في بيان له، رفضه وإدانته للتحركات المشبوهة التي تُسوق تحت مسميات "استعادة دور المؤتمر"، معتبراً إياها مساعٍ تهدف لتفتيت وحدة التنظيم.

وأوضح البيان أن من يقف وراء هذه الدعوات عناصر لا تمثل إلا نفسها، كونها فُصلت سابقاً أو استقالت إبان أحداث عام 2011م، مشدداً على أن القيادة المنبثقة عن دورة اللجنة الدائمة بصنعاء في مايو 2019م هي المرجعية الشرعية والوحيدة للمؤتمر.

وجددت قيادة فرع محافظة صنعاء، وقوفها الكامل خلف رئيس المؤتمر المناضل صادق بن أمين أبو راس ونوابه، داعية جميع الكوادر والقواعد إلى التمسك بالثوابت التنظيمية وتحصين الصف الداخلي.

وأشار البيان إلى أن أي عملية لتحديث هياكل المؤتمر هي مسؤولية قيادته في الداخل، ولن تتم إلا عبر مؤتمر عام شامل يُعقد في ظروف مستقرة وعقب زوال التحديات الراهنة، وفقاً للنظام الداخلي واللوائح المنظمة.

"دوت الخليج" ينشر نص البيان:

تؤكد قيادة وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء إدانتها ورفضها للتحركات المشبوهة التي تُسوَّق تحت عناوين خادعة، وتُقدَّم للرأي العام بمسميات استعادة دور المؤتمر، بينما هي في حقيقتها مساعٍ مرفوضة هدفها تفتيت المؤتمر وتقف وراءها عناصر لا تمثل الا نفسها كونها سبق وفصلت من المؤتمر أو استقالت منه اثناء ازمة الفوضى التي شهدتها البلاد في 2011م.

ويشدد فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء على أن القيادة التنظيمية المنبثقة عن قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في 2 مايو 2019م بالعاصمة صنعاء تمثل المرجعية الشرعية الوحيدة للمؤتمر الشعبي العام، وهي الجهة المخولة بإدارة شؤونه واتخاذ مواقفه، وأن أي أطر أو مسميات تُنشأ خارج هذا الإطار لا تمت للمؤتمر بصلة.

ويؤكد المؤتمريون في محافظة صنعاء أن استعادة دور المؤتمر الوطني يظل مسؤولية قيادته الشرعية في الداخل، ويتم وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وهو ما يتطلب عودة الاستقرار لليمن وحينها يمكن للمؤتمريين عقد مؤتمر عام في ظروف مناسبة تضمن مشاركة شاملة، وبما يتوافق مع النظام الداخلي واللوائح المنظمة.

ويجدد فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء موقفه الداعم لقيادة المؤتمر، ممثلة برئيسه الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، ومساندته لكافة الجهود الرامية إلى صون وحدة التنظيم والحفاظ على تماسكه في مواجهة محاولات التشويه والاستهداف.

وختاماً، يدعو فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء جميع المؤتمريين إلى التمسك بالثوابت التنظيمية، وتحصين الصف الداخلي، وعدم الانجرار وراء الدعوات التي تستهدف إضعاف المؤتمر أو النيل من وحدته.

محمد محمد بشير
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء
صنعاء- الاحد 23 ذو القعدة 1447هـ الموافق 10 مايو 2026م

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

