أبو ريدة يبحث مع مجدي عبد الغني تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري وجمعية اللاعبين المحترفين

أبو ريدة يبحث مع مجدي عبد الغني تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري وجمعية اللاعبين المحترفين

​تعليم القاهرة: مساء اليوم نتائج صفوف النقل للابتدائي والإعدادي عبر الموقع الرسمي

​تعليم القاهرة: مساء اليوم نتائج صفوف النقل للابتدائي والإعدادي عبر الموقع الرسمي

اتحاد الكرة يكشف جدول فترات القيد والانتقالات للموسم الجديد 2026-2027 للأندية والمراحل السنية

اتحاد الكرة يكشف جدول فترات القيد والانتقالات للموسم الجديد 2026-2027 للأندية والمراحل السنية

رئيس لجنة الحج بـ"الصحفيين": تصعيد كافة حجاج النقابة إلى عرفات بنجاح

رئيس لجنة الحج بـ"الصحفيين": تصعيد كافة حجاج النقابة إلى عرفات بنجاح

الزمالك يتعاقد مع علي السعيد لقيادة فريق سيدات الكرة لمدة 3 مواسم

الزمالك يتعاقد مع علي السعيد لقيادة فريق سيدات الكرة لمدة 3 مواسم

أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج

أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج

أخبار اليمن : رئيس برلمانية المؤتمر: لن تكون وحدة الوطن والشعب سلعة في يد سماسرة التقسيم

أخبار اليمن : رئيس برلمانية المؤتمر: لن تكون وحدة الوطن والشعب سلعة في يد سماسرة التقسيم

الإحصاء: تراجع صادرات مصر من الطماطم إلى 8.955 مليون دولار في أول شهرين من 2026

الإحصاء: تراجع صادرات مصر من الطماطم إلى 8.955 مليون دولار في أول شهرين من 2026

50 جنيهًا ارتفاع في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

50 جنيهًا ارتفاع في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

الإحصاء: تراجع التجارة بين مصر وإفريقيا إلى 9.6 مليار دولار في 2025

الإحصاء: تراجع التجارة بين مصر وإفريقيا إلى 9.6 مليار دولار في 2025

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج

أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج

دوت الخليج -
توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج
توافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، إيذانًا بانطلاق مناسك الحج، وذلك وسط منظومة تشغيلية وخدمية متكاملة أعلنت السلطات السعودية جاهزيتها الكاملة لإدارة الموسم.

ويُعد مشعر منى، الواقع شرق مدينة مكة المكرمة، أكبر مدينة خيام موسمية في العالم، حيث يمتد مشروع الخيام المطوّرة على مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز 2.6 مليون حاج، وفق بيانات رسمية.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويُعد جزءًا من الحرم المكي، تحيط به الجبال من جهتيه الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مزدلفة وادي “محسر”.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية، موضحة أنها دربت أكثر من 30 ألف كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى تدريب أكثر من 600 عضو تفويج و5 آلاف قائد فوج، مع تنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية التشغيلية.

وفي الجانب الصحي، دفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأكثر من 3 آلاف آلية إسعافية متنوعة، بينها 11 طائرة إسعافية و250 مركبة جديدة، مدعومة بنحو 7700 كادر صحي وأكثر من 500 نقطة إسعافية و1000 متطوع ومتطوعة، لتقديم خدمات الطوارئ والرعاية الطبية للحجاج.

كما أعلنت وزارة البلديات والإسكان جاهزيتها عبر أكثر من 22 ألف كادر ميداني و88 ألف وحدة نظافة مدعومة بـ3 آلاف آلية ومعدة، فيما أكدت الجهات المعنية استمرار تطوير مشعر منى وفق خطط طويلة المدى لتحسين تجربة الحج ورفع كفاءة إدارة الحشود والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق