أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة، على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد على محافظة أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، غرب ذمار، ريمة، المحويت ومرتفعات لحج، أبين وشبوة وحضرموت.
ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما نبه ربابنة السفن والصيادين من سوء الأحوال الجوية في أرخبيل سقطرى وخليج عدن.
