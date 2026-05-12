أخبار اليمن : مواطن يحرق نفسه داخل جامع في مأرب

مواطن يحرق نفسه داخل جامع في مأربأقدم مواطن من أبناء محافظة إب على إضرام النار في جسده في مسجد البقماء في مدينة مأرب المحتلة، احتجاجا على تدهور وضعه المعيشي.

وأوضح مصدر محلي أن المواطن عبدالواحد علي حسن، وهو جندي في صفوف مليشيا المرتزقة، أحرق نفسه مساء أمس في جامع البقماء احتجاجا على عدم صرف رواتبه وتدهور وضعه المعيشي، وسط حالة من الذهول وسط المصلين.

وأكد أنه تم إسعافه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة نتيجة الحروق البالغة والنيران التي التهمت جسده.

وأشار المصدر إلى أن الواقعة أحدثت سخطا مجتمعيا كبيرا نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في المناطق المحتلة في ظل غلاء الأسعار وانهيار العملة.