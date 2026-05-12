وزيرة الإسكان: مصر تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 05:18 مساءً - عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعددٍ من مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمُجتمعات العمرانية، واللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمُهندس خالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان؛ المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور عبد العزيز فهمي، استشاري مشروع حديقة تلال الفسطاط، وعددٍ من المسئولين.

استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية، من خلال التحول الرقمي في الاستثمار، حيث أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابات رقمية مُتخصصة تضمن الشفافية والعدالة وسرعة التخصيص للفرص الاستثمارية.

كما شهد الاجتماع استعراض عددٍ من المشروعات الجاهزة للافتتاح، والتي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير، ومنها محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، ويمثل نقلة نوعية في حركة المرور بهذا القطاع الحيوي حيث يُساهم في تقليص الوقت وخفض الكثافات المرورية بشكل ملحوظ، إضافة إلى أحد المحاور المهمة في محافظة الإسكندرية، وذلك بخلاف عدد من المشروعات الأخرى.